تفاصيل التحقيق في العثور على جثة رضيع داخل القمامة بدار السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئبة، التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيع داخل القمامة بمنطقة دار السلام في ظروف غامضة.

وكشفت التحقيقات عن أن الأهالي عصروا علي جثة لطفل حديث الولادة، ملقي داخل القمامة بجوار أحد مطاعم الأكل الشعبي الشهيرة، عقب قيام أحد الأشخاص بإلقائه.

وجاء في أقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات، أن أحد الأشخاص " غير معلوم للشهود، ألقى الطفل أعلي القمامه ولم يظن أحد أنها جثة طفل، ثم ترك المكان.

وكشفت معاينة النيابة أن الطفل حديث الولادة ولم يتجاوز عمره أيام، متوفي، ولا يوجد عليه آثار ضرب أو تعذيب، وصرحت النيابة بدفن الجثة، عقب انتهاء الطب الشرعي من فحصها واعداد التقارير اللازمة، وطلبت تقرير حول تفريغ كاميرات للمراقبة، وتحريات المباحث.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة رضيع متوفي داخل القمامة، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.