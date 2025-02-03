جامعة قناة السويس تدرب أعضاء هيئة التدريس على أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من ريادتها في هذا المجال، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف "مندور" أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً أساسياً في تحسين أساليب التدريس والبحث العلمي، مما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على توظيف أحدث الأدوات الرقمية في مختلف التخصصات.

وفي هذا الإطار، نظمت الجامعة برنامجاً تدريبياً مكثفاً بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف عام الدكتور عبد الرحيم أحمد، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور أمير مهنا، مدير المركز. استهدفت الدورة جميع الفئات من أعضاء هيئة التدريس، وشملت تدريبهم على أحدث أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الداعمة للتحول الرقمي.

تناولت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأدواته، وكيفية توظيفه في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى استخدامه في إنشاء المقررات الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية.

وقام بالتدريب الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مجال التحول الرقمي، حيث قدم شرحاً وافياً حول آليات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي، مع استعراض أمثلة تطبيقية تعكس الإمكانات الكبيرة لهذه التقنيات في تطوير المحتوى التعليمي.

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود جامعة قناة السويس المستمرة لتأهيل كوادرها الأكاديمية بأحدث المهارات التكنولوجية، بما يعزز من مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في التعليم العالي.