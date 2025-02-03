النائب حازم الجندي يطالب بدعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير الصناعة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قطاع البحث العلمي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تمنحها الدولة أولوية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم البحث العلمي يجب على الحكومة أن تعمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأضاف الجندي، أن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، لذلك هناك ضرورة ملحة لتطوير ودعم وحوكمة منظومة البحث العلمي وتخصيص ميزانية كافية لهذا القطاع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من البحوث والدراسات في المجالات المختلفة خاصة في الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وأن يتم تشجيع الابتكار في مجال البحث العلمي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الباحثين، وتوجيه البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك أهمية كبيرة لتطوير نظام البعثات الخارجية وأن يتم زيادة هذه البعثات وتيسير الإجراءات أمام الباحثين والخريجين للاستفادة من الخبرات والتطورات في هذا المجال وتبادل الخبرات، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالأوضاع المادية للباحثين، وطالب بضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في دعم بلدهم وتطوير المجالات المختلفة والاستفادة منهم، والعمل على الاستعانة بجهودهم في المؤسسات الحكومية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعظيم إيراداتها، وأن تكون هناك لقاءات دورية بين الحكومة والعلماء تستمع خلالها لرؤيتهم وتصوراتهم حول تطوير وتعزيز الاستفادة من المجالات المختلفة.

وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب على الحكومة أن تضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتم تعزيز الاستفادة من التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتشجيع الإقبال على التخصصات التكنولوجية والمجالات التي تواكب احتياجات سوق العمل.