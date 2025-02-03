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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض الكتاب 56.. انطلاق ورشة سوبر مامي لـ غادة عبد الرحيم .. صور

الدكتورة غادة عبد
الدكتورة غادة عبد الرحيم
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انطلقت، اليوم، ورشة سوبر ماما التي تقدمها الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، مؤلفة كتاب "سوبر مامي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتقدم غادة عبد الرحيم في الورشة عددا من النصائح للأمهات من أجل تنشئة سليمة لأبنائهن، والتي تناولت الكثير منها بالتفصيل في  "سوبر مامي". 
ففي الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.
وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة. مع هذا، قررت القيام بالدورين معا.

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معرض الكتاب الهيئة العامة للكتاب غادة عبدالرحيم الدكتورة غادة عبدالىحيم