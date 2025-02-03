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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام سير الأعمال الإنشائية بمدرسة دناصور الثانوية بالمنوفية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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قام وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم برفقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي بزيارة ميدانية إلى الوحدة الصحية بقرية دناصور تابع خلالها سير العمل بالوحدة، والوقوف على مستوى ما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة خلال زيارته أقسام الوحدة الصحية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك انضباط الأطباء وطاقم التمريض في الحضور لمباشرة عملهم وتلبية احتياجات الأهالي.

كما تفقد نسب التنفيذ بالأعمال الإنشائية بالمدرسة الثانوية بدناصور حيث تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية بتنفيذ المشروع.

 

الهيئة العامة للأبنية التعليمية المستلزمات الطبية المنوفية قرية دناصور محافظة المنوفية