انتظام سير الأعمال الإنشائية بمدرسة دناصور الثانوية بالمنوفية

قام وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم برفقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي بزيارة ميدانية إلى الوحدة الصحية بقرية دناصور تابع خلالها سير العمل بالوحدة، والوقوف على مستوى ما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة خلال زيارته أقسام الوحدة الصحية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك انضباط الأطباء وطاقم التمريض في الحضور لمباشرة عملهم وتلبية احتياجات الأهالي.



كما تفقد نسب التنفيذ بالأعمال الإنشائية بالمدرسة الثانوية بدناصور حيث تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية بتنفيذ المشروع.