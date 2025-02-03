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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل وفاة رضيعة وإصابة ابنة عمها بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة رضيعة وإصابة نجلة عمها إثر حادث دهس بأوسيم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد الرضيعة ونجلة عمها أمام منزلهما دهستهما سيارة مسرعة، اسفرت عن مصرع الأولى وإصابة الثانية بإصابات خطيرة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الرضيعة المتوفية و استعلمت عن الحالة الصحية للثانية

والبداية كانت بتلقى الأجهزة الامنية بالجيزة إخطارا من المستشفى يفيد بوصول جثة رضيعة و نجلة عمها مصابة، وبعمل التحريات تبين أنه اثناء تواجد الرضيعة و الطفلة أمام منزلهما بدائرة قسم شرطة أوسيم دهستهما سيارة نصف نقل مسرعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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