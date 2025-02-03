رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بعقد بروتوكولات بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمى من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها، باعتباره محورا رئيسيا فى التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والمجالات.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأضاف "الجبلي"، أن الجميع يتفق حول أن مشكلة البحث العلمى، تنحصر فى التمويل، وهو أمر يمكن مواجهته مثلما قام العالم به من قبل، وهو من خلال الربط بين المراكز البحثية والمراكز الإنتاجية المستفيدة من نتائج البحث العلمى، مثل مراكز الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية التى تحتاج إلى مواكبة التطور.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: "إن دور البحث العلمى واضح خلال الفترة الماضية فى بعض المجالات، منها قطاع الزراعة، حيث يتضح ذلك الدور فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل نتج عنها زيادة كبيرة فى حجم الإنتاج من تلك المحاصيل مثل القمح والأرز وغيرها".

وأضاف "الجبلي": "ما نريده الآن، هو أن يكون لدينا منهج عمل واضح، لتطوير البحث العلمى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بين مراكز البحوث والمراكز الإنتاجية لخدمة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح، أن ذلك المنهج يضمن لنا استمرارية عمل البحوث والتطوير وتحقيق ما نريد التوصل اليه من خلال مفهوم الربط بين البحث العلمى والمراكز الانتاجية المستفيدة من ذلك البحث العلمي".