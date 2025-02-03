رئيس أشمون يتابع استكمال أعمال التطوير بحديقتي الفردوس وعصفور الجنة

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بمتابعة إستكمال أعمال التطوير التي تتم بحديقتي الفردوس بجوار مقابر المسلمين وعصفور الجنة بكفر زلابية بمدينة أشمون.

وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى ، تنفيذ الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمنوفية، وإحدي شركات المقاولات وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

وأشار النمر، إلي أن أعمال تطوير حديقة الفردوس يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي أشمون وقاطني المنطقة، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالحديقتين.