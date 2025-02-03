رئيس الشيوخ: أولى خطوات الاستفادة من الأبحاث العلمية تبدأ بعمل اتصالات بعلمائنا في الخارج

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ أنه ربما تكون أولى خطوات الاستفادة من الأبحاث العلمية تبدأ بعمل اتصالات بعلمائنا في الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "أزعم أن هناك جهود بحثية موجودة في المراكز البحثية المصرية لكن لم يلقى عليها الضوء الكافي لظهورها، وتناول رئيس المجلس مثالًا على ذلك في مجال الزراعة والتي كانت منذ 30 و40 عام مضت كانت إنتاجية فدان القمح من 6 لـ8 أدرب، أما اليوم بفضل جهود البحوث الزراعية وصلنا لإنتاجية ما بين 12 إلى 20 أردب للفدان الواحد، وهذا الفضل يرجع للعلماء البحوث الزراعية التي تم تطبيقها في مصر".