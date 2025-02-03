في ذكرى رحيل أم كلثوم.. عباقرة الكلام كتبوا قصة نجاح كوكب الشرق

"كل أغنية عظيمة تحمل وراءها قصة مليئة بالمشاعر والمواقف التي تظل محفورة في الذاكرة"، هذه العبارة التي سعت إليها أم كلثوم خلال مشوارها الغنائي.

تحل علينا ذكرى رحيل أم كلثوم، التي تعاونت مع عباقرة الكلام خلال مسيرتها الغنائية الحافلة، حيث غنت لاثنين وخمسين شاعرًا، وكان النصيب الأكبر للشاعر أحمد رامي الذي كتب لها ما يقرب من 147 أغنية يليه بيرم التونسي الذي كتب لها 39 عملًا فقط.

عباقرة الكلام في حياة أم كلثوم

عرفت أم كلثوم الشاعر أحمد رامي عام 1924 عن طريق الشيخ أبو العلا، والذي يعد شريكًا هامًا وفارقًا في حياتها الفنية، حيث كتب لها الآتي: "البعد طال، إن حالي في هواها، زارني طيفك في المنام، سكت والدمع تكلم، افرح يا قلبي، جددت حبك ليه، عودت عيني، هجرتك، أنت الحب، يا مسهرني".

كونت أم كلثوم ثنائيات رائعة مثل أحمد رامي ومحمد القصبجي، ولكن تفوق بيرم التونسي وزكريا أحمد من خلال أعمال غنائية متميزة مثل: "القلب يعشق كل جميل، الحب كده، يا صباح الخير ياللي معانا، هو صحيح الهوى غلاب، شمس الأصيل، أنا في انتظارك".

كلاسيكيات الموسيقى العربية.. أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب

تعاون وحيد جمع بين أم كلثوم والملحن محمد عبدالوهاب بأغنية "انت عمري"، بعد أن طالب الجمهور بهذا التعاون، واستلهم عبد الوهاب هذا اللحن من قصة حب قديمة عاشها في شبابه، حيث كان يمزج بين الحنين والحب الممزوج بالألم.

أما كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر أحمد شفيق كامل، فكانت تعبيرًا عن لقاء جديد يمحو آلام الماضي ويشعل نور الأمل، إلى أن تظل هذه الأغنية أيقونة فنية تجاوزت حدود الزمن، فهي ليست مجرد أغنية، بل شهادة على لقاء تاريخي بين اثنين من أعظم فناني العصر، وكلماتها ولحنها وأداء أم كلثوم يجعلها تعيش في وجدان الأجيال، حيث تتجدد مع كل استماع، وتعيد إحياء مشاعر الحب والأمل.

قصة نجاح بليغ حمدي و أم كلثوم.. بدأت صدفة على أنغام حب إيه

كشف الملحن بليغ حمدي عن اللقاء الأول الذي جمعه مع كوكب الشرق أم كلثوم حيث قال: "كان الفنان محمد فوزي تعاقد مع أم كلثوم لتسجل أغنياتها لشركة مصر فون وفي ذلك الحين رأى الفنان الراحل أنه يمكننى لعب دور في تسجيلات أم كلثوم فرتب لقاء في منزل أحد الأصدقاء وكان كل شيء مجهز لهذا اللقاء الذي بدأ وكأنه صدفة وحضره أنور منسى وعبد الغني السيد وهما من أصدقاء السيدة أم كلثوم".

وأضاف خلال لقاء نادر له: "سمعت منى السيدة أم كلثوم في ذلك اليوم مطلع لحن أغنية حب إيه ولم أكن قد جهزت الصيغة النهائية للحن لكنها سمعت المذهب فقط فأعجبها ومنذ ذلك الحين بدأ التعاون بين وبين أم كلثوم".