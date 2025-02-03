بالفيديو.. مراسلة "إكسترا نيوز": معرض الكتاب يعكس إدراك المصريين والزوار لقيمة الثقافة

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56 يُعتبر نسخة استثنائية، مشيرة إلى أن المعرض شهد حضورًا كبيرًا من الزوار، مما يعكس مدى إدراك المصريين والزوار بشكل عام لقيمة الثقافة والتأثيرات الإيجابية التي تُحدثها الثقافة في المجتمعات.

وأضافت "الجبالي"، في رسالة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا يتوافق مع جهود الدولة المصرية في تعزيز بناء الإنسان المصري، لافتةً إلى أنّ المعرض في نسخته الـ56 تميز بتوفير سبع حافلات لنقل المواطنين من مختلف مناطق القاهرة إلى المعرض، ما سهل الوصول إليه.

وتابعت، أن عدد المتطوعين في المعرض بلغ 300 متطوع، مشيرة إلى أن المعرض يضم إدارة متكاملة للمتطوعين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة وزارة الثقافة.

وأوضحت أنهم يعملون منذ اليوم الأول لافتتاح المعرض حتى الخامس من فبراير المقبل، مشيرةً، إلى أن المتطوعين يساعدون الزوار في الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها والأقسام التي تقدم تخفيضات، بالإضافة إلى مساعدتهم للأطفال وذوي القدرات الخاصة، إلى جانب مجموعة من المهام التي يقوم بها فريق المتطوعين.



