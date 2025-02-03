بمشاركة 600 لاعب.. ختام ناجح للمهرجان الشتوي للميني باسكت في كفر الشيخ

اختتم اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، فعاليات المهرجان الشتوي للميني باسكت، الذي أقيم في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ورئيسة لجنة الميني باسكت ولجنة 3X3، وبمشاركة أكثر من محافظة، أبرزهم البحيرة والدقهلية والغربية.

أقيم المهرجان في مجمع الملاعب المفتوحة بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، وشهد مشاركة المراحل السنية مواليد 2012، 2013، 2014، 2015، حيث شهد المهرجان مشاركة كبيرة وصلت إلى 600 لاعب ولاعبة.

وحضر المهرجان محمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة، ونيرة محمد أنور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الميني باسكت ولجنة 3×3، وأيمن علي عضو مجلس الادارة، عبدالحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، وليد الحداد رئيس نادي ميت علوان، رفعت العادلي رئيس نادي دسوق، محمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي بأندية سيتي كلوب، عصام أبو زيد المدير التنفيذي لنادي سيتي كلوب، أحمد عاشور مدير النشاط الرياضي بسيتي كلوب كفر الشيخ.

وأكدت نيرة أنور أن المشاركة في المهرجان كانت كبيرة، وجميع اللاعبين المشاركين في الفعاليات والمنافسات استفادوا بشكل كبير من هذه الفعالية، التي تأتي ضمن جهود اتحاد كرة السلة لنشر اللعبة في كافة أنحاء مصر.

وشددت رئيس لجنة الميني باسكت، أن المهرجان الشتوي في محافظة كفر الشيخ، هو مجرد البداية لاستراتيجية اتحاد كرة السلة، من أجل زيادة شعبية اللعبة وقاعدة ممارسيها واكتشاف المواهب التي بدورها ستدعم المنتخبات القومية لكرة السلة المصرية.

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، يستعد لإقامة المهرجان الشتوي الثاني للميني باسكت في محافظة الأقصر خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الأول في محافظة كفر الشيخ.