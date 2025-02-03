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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحجر الزراعي يشارك باجتماع اللجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شارك الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي الي الكويت للمشاركة في  اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة ٢- ٣ فبراير بدولة الكويت برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار "المنسي" إلى أنه تم التوافق بين الجانبين علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي الكويت الشقيق من خلال تحديد نقاط اتصال مباشرة يتم من خلالها إزالة اية عوائق بالإضافة إلي استمرار الإجراءات المتعلقة بتصدير الخضر والفاكهة الطازجة دون أية إجراءات إضافية أخري.

وتجدر الإشارة الي أنه شارك في أعمال اللجنة العديد من كبار المسؤولين بالدولتين؛ ما يعكس الرؤية السياسية في ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.

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حركة الصادرات الزراعية المصرية الي الكويت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحجر الزراعي