نقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ مشروع ربط مزارع بني سويف بالشبكة القومية

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجوهري للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات والسلك الأرضي لفتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (سمسطا - الفشن) ومدّه بطول ٢٩x٢ كم د/خ على محطة محولات مزارع بني سويف جهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ ك.ف.

يهدف المشروع إلى ربط محطة محولات مزارع بني سويف بالشبكة القومية جهد ٦٦ ك.ف، لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في منطقة مصر الوسطى، بما يعزز من كفاءة واستدامة التيار الكهربائي في المنطقة.

يإتى ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار التيار الكهربائي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل.