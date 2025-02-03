"التخطيط القومي" ومحافظة بني سويف يوقعان اتفاقًا لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية

شهد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، فعاليات توقيع اتفاق تعاون بين محافظة بني سويف ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC، بمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة لدراسة التوسع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي المخصص لها مساحة 147 فدانًا بناحية مركز سمسطا " بقرار جمهوري".

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظ بني سويف ومعهد التخطيط القومي والتزاما بتوجهات الدولة بتشجيع الاستثمار لتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي المبني على زيادة القيم المضافة.

وقد قام بالتوقيع " ممثلاً عن معهد التخطيط " الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC وعن المحافظة بلال حبش، نائب محافظ بني سويف.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن التعاون مع محافظة بني سويف يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أهمية الدراسة في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، من خلال اعتماد أفضل السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري إقليمي رائد في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية لمحافظة بني سويف، خاصة وأن المحافظة تستحوذ على نحو 46% من إجمالي الإنتاج القومي، مضيفا أن المحافظة تعمل على استثمار هذا التميز من خلال إقامة منطقة استثمارية متكاملة تستهدف تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد إنتاج خام إلى سلع وسيطة ونهائية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية جديد، منوها إلى أن هذا المشروع يعد أحد ثمار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020 كأول استراتيجية محلية على مستوى محافظات مصر وفقا لرؤية مصر 2030 تحت رعاية القيادة السياسية.

فيما أشار أ.د. محمود أبو العيون إلى أن إعداد الدراسة سيتم وفق أحدث المعايير العلمية والاقتصادية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه، وخاصة أن محافظة بني سويف تمتلك كل المقومات التي تجعلها مركزًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن الدراسة ستتضمن آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.