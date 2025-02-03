عبد الرحيم علي يشارك في تشييع جنازة الكاتب الراحل مصطفى بيومي

شارك الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، في تشييع جنازة صديقه الكاتب الصحفي والناقد الكبير الراحل مصطفى بيومي، والذي غادر عالمنا مساء أمس الأحد.

وشيعت الجنازة منذ قليل من مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر.



كما شارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الزملاء بمؤسسة "البوابة نيوز"،وعدد كبير من الصحفيين الإعلاميين والمثقفين، وتلاميذ الكاتب الراحل ومحبيه.



وكانت أسرة الكاتب الراحل قد أعلنت، عقب رحيله، أن الجثمان سوف يرتحل ليدفن بمسقط رأسه بقرية صندفا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ على أن يقام العزاء مساء الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.