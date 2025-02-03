صديق العمر.. عبد الرحيم علي يُودع الكاتب الكبير مصطفى بيومي .. شاهد

شيعت أسرة الكاتب والناقد الكبير مصطفى بيومي؛ جثمانة إلى المثوى الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضرت أسرة “بيومي” وأصدقاؤه وزملاؤه وتلاميذه لأداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بيومي؛ وكان على رأس الحضور الدكتور عبدالرحيم على رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز والصديق المقرب للدكتور الراحل مصطفى بيومي.

وأعلنت أسرة الدكتور مصطفى بيومي رحيله؛ أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض؛ ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمسقط رأسه بقرية صندفا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

