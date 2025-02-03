مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية اعتداءات إسرائيل على الضفة الغربية وغزة

حمل مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية.



وقال الهباش، في مداخلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم/الاثنين/ إن:"حرب الإبادة والمجازر المتواصلة ضد شعبنا ما كانت لتستمر لولا الغطاء والدعم الأمريكي والقرار بتبني هذا العدوان".

وأوضح، أن الانتهاكات التي ترتكب حاليا في الضفة الغربية ما هي إلا استنساخ لنفس السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إجبار المواطنين الفلسطينيين على فقدان الأمل والوصول إلى حالة من اليأس لإجبارهم بعد ذلك على مغادرة البلاد.

وحذر الهباش من تداعيات استمرار هذا العدوان على الأراضي الفلسطينية على المنطقة والعالم أجمع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تنهي احتلال الأراضي الفلسطينية.

وحول الدعوات التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، قال الهباش، إن:"السلطة الفلسطينية لا تريد أن تترك أي فرصة قد تسفر عن نتائج إيجابية تعزز صمود وحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا مواصلة فلسطين بالتحرك على المستوى القانوني والدبلوماسي من خلال تمسكها بالقانون الدولي لمحاصرة إسرائيل قانونيا.