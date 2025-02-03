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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة بكأس مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يختتم اليوم الأثنين، فريق المصري البورسعيدي، تدريباته استعدادا للقاء الذي يجمعه أمام وادي دجلة غدا الثلاثاء في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

أغلق فريق المصري البورسعيدي، صفحة مباراته الآخيرة أمام زد في الدوري المصري الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في شهر فبراير كالتالي:

4 فبراير "المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر"

8 فبراير "المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري"

12 فبراير " المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري"

18 فبراير "المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري"

22 فبراير "المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري"

27 فبراير "المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري"

المصري البورسعيدي دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وادي دجلة الدوري المصري الممتاز فريق المصري