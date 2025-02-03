محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ومنفذ "حياة كريمة" لبيع السلع الغذائية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم وسط فرحة المواطنين، وجاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا ، رافقه خلالها المحاسب وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

وذلك إستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، ووفقًا لخطة الدولة لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع الأساسية والاستراتيجية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين تحقيقاً لتكليفات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وأطمئن علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، وقام بالإطلاع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات، وأجرى حواراً مع عدد من المواطنين استفسر فيه عن جودة المنتجات وأسعارها، موجهًا الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة أسعار السلع والمقارنة عن مثيلاتها بالأسواق لعدم استغلال المواطنين وإتخاذ اجراءات رادعة حيال المخالفين ، ويضم المعرض ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان - منظفات ) وغيرها من المستلزمات الغذائية.

كما تفقد محافظ المنوفية منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع السلع الغذائية واللحوم بمدينة تلا بأسعار مخفضة، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمر لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا ومحاربة جشع التجار والألتزام بالتسعيرة المقررة، وثمن المحافظ الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة في تقديم الخدمات المتنوعة ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ودورها الفعال في خدمة المجتمع وتنميته.

وخلال جولته بمركز تلا، تفقد محافظ المنوفية المحطة الوسيطة لمتابعة انتظام سير العمل والارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة؛ حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة، المقامة علي مساحة 8150م2 تقريبًا، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم.

وأكد المحافظ علي تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.

هذا وقد تابع محافظ المنوفية أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لمركز ومدينة تلا للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف المتكاملة بمحيط شارع المحكمة ومتفرعات شارع تادرس تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك بتكلفة 3 مليون و199 ألف جنيه ، كما تفقد أعمال فرد طبقة الأساس بمتفرعات شارع أحمد عرابي والبراهمة والسويس بإجمالي أطوال 2 كم بتكلفة 10 مليون و 600 ألف جنيه، وأشار مدير مديرية الطرق أن جملة إستثمارات مشروعات الخطة الإستثمارية لقطاع الرصف لمركز ومدينة تلا بلغ 43 مليون جنيه؛ حيث جاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المستهدفة والتي تشمل متفرعات شارع هندسة الري مع شارع عطية بكر ، متفرعات شارع الشهيد جودة مع هندسة الري ، شارع تادرس و رسلام ، ومتفرعات شارع أحمد عرابي والبراهمة وعمارة ، وكذا متفرعات مساكن الزهور ومساكن سوق الحديد القديم ، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المعايير الفنية.

هذا وقد كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.

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