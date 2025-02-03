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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

استقبال حافل للمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أثناء التكريم في ماسبيرو

تكريم المخرجة انعام
تكريم المخرجة انعام محمد على بماسبيرو
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استقبل الحضور في حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق ، صعود المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي إلي خشبة مسرح التليفزيون لتلقي التكريم بالتصفيق المتواصل، ووقف بعض الحضور احتراماً للمشروع الفني الراقي لمخرجة الروائع ومخرجة مسلسل أم كلثوم. 

جاء ذلك بمسرح التليفزيون الذى شهد امس الاحد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل،  وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

وكان مسرح التليفزيون قد رفع شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.


 

الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور إبراهيم صابر الدكتور عمرو طلعت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت