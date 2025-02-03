وكيل "تعليم الشيوخ" تطالب بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج والاستفادة منها لتعظيم التنمية

طالبت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج والاستفادة منها لتعظيم التنمية في مصر .

ووصفت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، لبحث آليات تطوير منظومة البحث العلمي، هذه القضية "بالأمن القومي للبلاد".

وقالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ: "نحن الآن في فترة حرجة عالميًا.. والبحث العلمي من أهم الأليات التي يمكن استخدامها لحماية البلاد وتحديد الخطط في عدد من القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والمحاصيل بهدف زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية وإمكانية تطوير الزراعات داخل الصحراء، وذلك بالإستفادة من مياه الأمطار والإنتاج الحيواني سواء السمكي أو الداجني أو الحيواني.

وشددت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة فورية لمراجعة الأبحاث المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة بكليات الزراعة والعلوم والهندسة، وخروج تلك الأبحاث لحيز التطبيق .

وتابعت: "مصر لديها باحثين متخصصين محترمين يعملون بأقل الإمكانيات وأبحاثهم لا ترى النور، ولدينا حاضنات أعمال للإستفادة من هذه البحوث".