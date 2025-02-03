بن جفير: حكومة نتنياهو تواصل انتهاك الوعود

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتهكت المبادئ التي أعلنتها سابقًا، ووصفها بأنها جزء من "صفقة غير شرعية"، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وانتقد بن جفير موقف نتنياهو بشأن معبر رفح، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سبق أن أكد مرارًا رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، باعتباره "خطرًا أمنيًا"، لكنه "عاد وتراجع عن هذا الموقف"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن حكومة نتنياهو تسمح للسلطة الفلسطينية، التي قال عنها إنها "تمول المخربين"، بالسيطرة على بوابة غزة، في إشارة إلى معبر رفح، معتبرًا أن هذا القرار يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.