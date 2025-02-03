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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

احتجاجات في لوس أنجلوس ضد حملة ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين

احتجاجات لوس أنجلوس
احتجاجات لوس أنجلوس
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تجمع آلاف الأشخاص في شوارع مدينة لوس أنجلوس للاحتجاج ضد حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 


وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين أبدوا رفضهم القاطع للعملية التي تشنها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بهدف القبض على جميع المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم لاحقا.
وأشارت القناة إلى أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف بين المجتمعات المهاجرة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعبرون عن قلقهم الشديد بشأن التأثيرات الإنسانية والاجتماعية لهذه الحملات.
وكانت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة قد كثفت، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، عملياتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع التركيز بشكل خاص على المدن الكبرى مثل شيكاغو ونيويورك على الرغم أن المدينتين لديهما ما يسمى بـ"قوانين الملاذ" التي تقيد الشرطة المحلية من مساعدة الحكومة الفيدرالية في فرض قواعد الهجرة المدنية. 

مدينة لوس أنجلوس شوارع مدينة لوس أنجلوس لوس أنجلوس للاحتجاج حملة ترحيل المهاجرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب