الصحة الفلسطينية: 70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام غالبيتهم من محافظة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم/ الاثنين/ استشهاد 70 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم من محافظة جنين.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - أن من بين الشهداء: 10 أطفال، وشهيدة من النساء، وشهيدان من كبار السن "المسنين"، مشيرة إلى أن عدد الشهداء حسب المحافظات، جاء على النحو التالي: جنين: 38 شهيدا، طوباس: 15 شهيدا، نابلس: 6 شهداء، طولكرم: 5 شهداء، الخليل: 3 شهداء، بيت لحم: شهيدان، القدس: شهيد.

من جهة أخرى، أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة أن وحدة الصف العربي ستتصدى لمخططات تهجير الفلسطينيين وستفشل مساعيها.

وقالت النتشة - في تصريح لقناة (النيل) للأخبار اليوم ـ أن الموقف العربي واضح بداية من رفض مصر والأردن مخططات تهجير الفلسطينيين، وموقف المملكة العربية السعودية بشأن عدم الدخول في أي عملية تسوية مع الكيان الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.