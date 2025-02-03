اتحاد الكرة: صرف مستحقات يناير للحكام والمراقبين اليوم

وقّع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، على صرف المستحقات المالية للحكام عن شهر يناير في مختلف الأقسام والمراحل، بما يشمل القسمين الثاني (أ و ب)، والقسمين الثالث والرابع، إضافة إلى حكام الكرة النسائية، وكرة الصالات، ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب قطاعات وفروع الاتحاد.

كما وافق رئيس الاتحاد على صرف المستحقات الخاصة بمقيّمي الحكام ومراقبي المسابقات، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 9 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ صرف المستحقات اعتبارًا من اليوم.