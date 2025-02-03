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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتشال جثامين 20 شهيدًا فلسطينيًا بمدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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أعلنت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، انتشال جثامين 20 شهيدًا بمدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، الذي تعرض لجريمة تطهير عرقي لأكثر من شهرين.


وأوضحت مصادر طبية فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - أن حصيلة الشهداء بقطاع غزة ارتفعت إلى 47 ألفًا و498 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111 ألفا و592 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر عام 2023، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.
وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قرابة الأسبوعين، تشديد إجراءاتها العسكرية بمحيط قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

طواقم الإنقاذ الفلسطينية انتشال جثامين مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة جريمة تطهير عرقي