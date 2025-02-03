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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يدعو إلى الاتحاد في مواجهة الإرهاب

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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 دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى الاتحاد في مواجهة الإرهاب، والعمل على ضمان إحلال السلام في البلاد.


وقال شريف - خلال ترؤسه اجتماعا بشأن الوضع القانوني في مدينة كويتا، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - "إن هذا ليس
وقت الانقسام، وإنما وقت توجيه كل طاقاتنا للقضاء على الإرهاب".
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتضحيات التي تبذلها قوات الأمن للتصدي للأنشطة الإرهابية، وأشاد بالعزيمة القوية التي يتحلى بها أفراد الأمن وبسالتهم في قتال العناصر المتطرفة.
جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة بأفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريفـ الاتحاد مواجهة الإرهاب