تشكيل الجونة أمام تيم إف سي في دور الـ 16 من كأس مصر

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل الفريق الساحلي الرسمي لمواجهة تيم أف سي، في المباراة المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يستضيف الجونة نظيره تيم أف سي ، في تمام الثانية والنصف عصر اليوم، الأحد، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

تشكيل الجونة أمام تيم أف سي كالآتي:

ويدير اللقاء محمود بسيوني حكما ،ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد فاروق بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

تلقى الجونة مؤخرا هزيمة من فريق حرس الحدود بهدف دون رد المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".