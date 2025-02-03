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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الجونة أمام تيم إف سي في دور الـ 16 من كأس مصر

علاء عبدالعال المدير
علاء عبدالعال المدير الفني للجونة
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أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل الفريق الساحلي الرسمي لمواجهة تيم أف سي، في المباراة المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يستضيف الجونة نظيره تيم أف سي ، في تمام الثانية والنصف عصر اليوم، الأحد، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

تشكيل الجونة أمام تيم أف سي كالآتي: 

ويدير اللقاء محمود بسيوني حكما ،ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد فاروق بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

تلقى الجونة مؤخرا هزيمة من  فريق حرس الحدود بهدف دون رد المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

تشكيل الجونة أمام تيم أف سي دور الـ16 لبطولة كأس مصر الجونة علاء عبد العال تيم اف سي