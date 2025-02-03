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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

21 قتيلًا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شمال سوريا

انفجار سيارة ملغومة
انفجار سيارة ملغومة
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قتل 21 شخصًا، وأُصيب 15 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة بمدينة منبج شرق حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد الإعلام السوري.

وقال الدفاع المدني السوري إن السيارة انفجرت في طريق رئيسي على أطراف منبج، بجانب السيارة التي كانت تُقلّ القتلى، وجميعهم من المزارعين.

وأسفر الانفجار عن إصابة 15؛ بينهم مصابون في حالة حرجة، وفق الدفاع المدني السوري.

وتشهد منبج قتالًا محتدمًا بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد، وفصائل مسلَّحة مدعومة من تركيا، منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

انفجار سيارة ملغومة شرق حلب مدينة منبج شمال سوريا