وزير الري: تشكيل روابط مستخدمي المياه يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية استخدام نظم الري الحديثة في الأراضي الصحراوية، خاصة تلك المعتمدة على المياه الجوفية، مثل الري بالتنقيط والري تحت السطحي، لضمان ترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الري، ضرورة الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية العميقة في الصحاري، كونها مياه غير متجددة.

وأوضح الدكتور سويلم أهمية تشكيل روابط مستخدمي المياه، حيث تساهم هذه الروابط في مواجهة تحديات تفتت الملكية الزراعية، وتنسيق مواعيد الري والعمالة، وضمان كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية، من خلال رقمنة تراخيص المياه وتشكيل روابط للمستفيدين من الآبار الجوفية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية.