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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري: 3 محطات كبرى تضاف للمنظومة المائية بحلول 2026

وزير الري
وزير الري
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قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تعمل حاليًا على التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. 

وأضاف سويلم، ان من بين أهداف الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، هو التوسع في إعادة استخدام المياه، حيث تم إنشاء ثلاث محطات كبرى (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة) بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، والتي ستضاف للمنظومة المائية في مصر بحلول عام 2026. 

وذكر سويلم، أن الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرون) في إدارة وتوزيع المياه بكفاءة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
 

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