وزير الري: إعادة استخدام مياه الصرف يشكل حلًا مستدامًا بمشروعات الاستصلاح

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير احتياجات مائية كبيرة، الأمر الذي يتطلب التوسع في إعادة استخدام المياه، وأن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

ولفت سويلم، إلى أن الزراعة الحيوية تعد من الحلول الهامة في هذا السياق، نظرًا لقدرتها على ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الناتجة عن الزراعة الحيوية دون الحاجة إلى معالجتها، مما يساهم في تقليل تكاليف معالجة مياه الصرف.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية زراعة الحيوية.