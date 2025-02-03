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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية: تطوير كفاءات مديري وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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قالت الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت  بتنفيذ تدريب حول التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية والمشاركة المجتمعية بمركز التنمية المحلية بسقارة لدعم وبناء قدرات رؤساء الوحدات بمحافظات  مطروح- القليوبية- الأقصر ومنسقي السكان بالمراكز والأحياء في 11 محافظة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد خطة تدريب الوحدة المركزية للسكان السنوية والتى سوف تتم خلال 2025/ 2026 بمركز سقارة والتى تستهدف رفع مهارات ووعي رؤساء القري والمدن والأحياء ونوابهم لتأهيلهم لإدارة الخطط والمبادرات لحل مشكلات القضية السكانية والتنموية بالتنسيق مع شركاء العمل.

واشارت وزيرة التنمية المحلية الي تطوير كفاءات مديري وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات مع تحديث الخطة التنفيذية 2025، فضلاً عن دعم مهارات استخدام  برنامج Spectrum للتقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين صانعي ومتخذي القرار من التخطيط وتحديد الإحتياجات في القطاعات المختلفة .

 

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