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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري: الفجوة المائية في مصر تصل لـ54 مليار متر مكعب سنويًا

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري
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قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية في مصر، تشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة، حيث تبلغ الاحتياجات المائية السنوية 114 مليار متر مكعب، في حين لا تتجاوز الموارد المائية 60 مليار متر مكعب سنويًا. 

وأشار الوزير إلى أن الفجوة المائية في مصر تصل لـ54 مليار متر مكعب سنويًا ، موضحا أن جزءًا من الفجوة المائية يتم سدها من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يعادل نحو 33.5 مليار متر مكعب سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية. 

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