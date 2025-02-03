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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"هربا من شاب".. فتاة تقفز من الطابق الثالث بعقار في القطامية

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على شاب في منطقة القطامية، إثر حادث قفز فتاة من شقته بالطابق الثالث.

وتبين من التحريات أنه اصطحب فتاة تربطه بها علاقة غير شرعية واحتجزها داخل شقته ومنعها من الخروج، فقامت الفتاة بإلقاء نفسها من بلكونة الشقة بالطابق الثالث لتسقط على الأرض، وتصاب بكسور في القدم واليد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من عمرها بها كسور وسحجات وكدمات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات وظروف الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

القاهرة القطامية علاقة غير شرعية القدم مديرية أمن القاهرة