حفرة بعمق 7 أمتار.. حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس 5 أشخاص؛ في اتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الاجرامي، والتحفظ علي الادوات المضبوطة.

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام 5 أشخاص، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، باستخدام أدوات الحفر والتنقيب بقصد الكسب غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 متر) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة، التى قررت ما تقدم.

