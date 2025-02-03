"كتمت نفسها وخبطت رأسها في الحيطة".. ماذا حدث لرضيعة أوسيم؟

تواصل الجهات المختصة بالجيزة، التحقيقات حول اتهام مراهقة بقتل رضيعة في أوسيم، حيث قامت بكتم أنفاسها وضرب رأسها بالحائط بسبب كثرة بكائها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الرضيعة وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال طفلة رضيعة عام تدعي "مودة" بها آثار ضرب وكدمات متفرقة وادعاء سقوط من أعلي السرير.

بالانتقال والفحص وبالتقابل مع والدتها أفادت بأنها تركت أطفالها الثلاثة لدي صديقتها مقابل مبلغ مالي بسبب ظروف عملها.

وبسؤال صديقتها أفادت بأنها تركت الأطفال لدي ابنتها الكبري "ياسمين" 14 سنة، بسبب انشغالها في نفس عمل صديقتها، وباستجواب الابنة اقرت بقيامها بكتم نفس الطفلة وضرب راسها بالحائط بسبب كثرة بكائها، جري التحفظ على جثمان الرضيعة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهمة واقتيادها لديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.