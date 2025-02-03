بالأسماء.. اختناق 7 موظفات داخل مصعد كهربائي في الوادي الجديد

أصيب 7 موظفين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بحالة اختناق داخل مصعد كهربائي بالعاصمة الإدارية بمدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من ادارة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص باختناق من العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بالخارجة أثناء استقلالهم احد المصاعد الكهربائية، وهم تيسير علي أحمد 54 عام ، زينب زين محمد 47 عاما ، فاطمه عبد المجيد عبد الوهاب 48، هاله محمد حسن زناتي 54 ، ثناء عبد المنعم محمد 46 ، انتصار سعد محمد 45 ،سحر ابراهيم محمد 45 عاما وجميعهم موظفون من الخارجة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف الى مستشفى الخارجة التخصصي وتقديم الرعاية الطبية للموظفين فيما تحسنت حالتهم الصحية وخرجوا جميعهم من المستشفى.