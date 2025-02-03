محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم الجديد وأعمال تطوير موقف سيارات تلا العمومي

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بدأت بتفقد مستجدات أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد كونه مشروع هام وضمن أولويات خطة المحافظة ، رافقه خلالها طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الكورنيش والمقام علي مساحة 500 م تقريباً بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب ،مشدداً على تسريع الجهود والعمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج المخطط لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ،لافتاً أن الكورنيش سيكون بمثابة نقلة حضارية بالعاصمة لخلق متنفس حضاري لأهالي شبين الكوم ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب ، موجهاً بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لإنهاء المشروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية محطة معالجة النفايات الطبية بمستشفى تلا المركزي بتكلفة بلغت 62 مليون جنيه ، وذلك في خطوة هامة لتحسين إدارة النفايات الطبية بالمستشفيات ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم خدمات طبية آمنة ومتطورة للمواطنين ،بحضور وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، و الدكتور محمد علام مدير مستشفى تلا المركزى ،الدكتورة مروة قطب مدير الإدارة الإستراتيجية بمديرية الصحة .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن آلية عمل المحرقة وإجراءات السلامة المتبعة، حيث يقوم الجهاز بفرم وتعقيم النفايات الطبية بسعة 250 كيلو في الساعة ،وهو من ضمن 6 محارق على مستوى الجمهورية ،وشدد على ضرورة أهمية الإدارة السليمة للنفايات الطبية لحماية البيئة والصحة العامة، وتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين.

ووجه المحافظ بتوفير عمالة مدربة للتعامل الجيد و المتابعة الدورية لضمان استمرار كفاءة العمل بالمحرقة وفق المعايير المعتمدة مع بحث إمكانية اشراك مستشفيات القطاع الخاص لتعظيم سبل الإستفادة القصوى ، هذا وتم تركيب الجهاز وتشغيله بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، في إطار تعزيز قدرة المستشفى على التعامل مع النفايات الطبية بشكل آمن وفعال، وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة ، مثمناً جهود وزارة الصحة في دعم القطاع الطبى بالمحافظة والنهوض به ، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات لتذليل كافة العقبات والتحديات والمتابعة المستمرة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، كما إلتقي المحافظ بحالة إنسانية من ذوي الهمم وحرص علي الإستماع لشكواه ووعده بلقائه غداً بمكتبه لتقديم الدعم اللازم له مراعاة لظروفه المعيشية .

كما تفقد محافظ المنوفية معرض التاريخ والجغرافيا والشخصيات المصرية بمدرسة الحرية بتلا ،بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، و محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، حيث تضمن المعرض عرض مجسمات ومشروعات بحثية تعكس تطور التاريخ المصري والمعالم الجغرافية الهامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شخصيات مصرية بارزة أسهمت في مختلف المجالات، وأشاد المحافظ بجهود القائمين على إعداد المعرض والمستوى المتميز ، موجها بصرف دعم مالى للمدرسة ، ومؤكداً أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب وتوفير الدعم اللازم لمثل هذه الفعاليات التي تنمي مهارات البحث والابتكار لدى الطلاب.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع أعمال تطوير وإنشاء موقف سيارات تلا العمومي باستثمارات ما يقرب من 8 مليون ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأشارت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المشروع يقام علي مساحة 800 م2 ، بطاقة 40 باكية لإستيعاب 40 سيارة ويضم 3 محلات تجارية وغرفة إدارية ، مضيفة أن الأعمال تتضمن إنشاء سور آمان بين موقف السيارات وحرم السكة الحديد بطول 115 م لتوفير العوامل الآمنة للمواطنين ، ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الموقف وفق البرنامج الزمني المقرر لدخوله الخدمة أمام المواطنين .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد تجهيزات أعمال الرصف بمتفرعات قبلى طلعت حرب ومستشفى الشهداء الجديدة ومحطة مياه الشهداء البحارى وعدد من المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى عشما ودناصور .

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