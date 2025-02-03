تشكيل لجان فنية لمتابعة تراخيص المشاتل والصوب الزراعية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بقطاع الإرشاد الزراعي، متابعة المشاتل والتراخيص الخاصة بها، كذلك الصوب الزراعية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم والدوري على كافة أنشطة القطاع الزراعي، والتأكد من سلامة الإجراءات، فضلا عن التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، ومتابعة الزراعات الخاصة بهم.

وأشار عطا الى أنه تم تشكيل لجان فنية من مهندسي الإدارة المركزية للبساتين، وتكليفهم بالمرور والمتابعة والحصر، والتأكد من تطبيق كافة القرارات المنظمة للعمل، والتأكد من عدم استغلال المساحات المرخصة لأنشطة المشاتل أو الصوب أو الحدائق الخاصة أو غيرها، في أنشطة تخالف الغرض محل الترخيص، أو التعدي عليها بالبناء، أو إقامة أنشطة محظور إقامتها على الأراضي الزراعية.

واضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه في حال رصد أية مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، حفاظا على الثروة النباتية.

وفي سياق متصل واصلت اللجان التابعة للإدارة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وأقسام البساتين، متابعة زراعات الخضر والفاكهة بالمحافظات المختلفة، وفحص الزراعات، فضلا عن تقديم التوصيات الزراعية المناسبة، وفقا لحالة المحصول، وذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة للمزارعين.