وزير الدفاع الصومالي: الغارات الجوية أصابت عناصر تنظيم داعش في جبال منطقة بري

أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، أن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في جبال “علي ميسكاد بإقليم بري”،أصابت هدفها، وهو عناصر تنظيم داعش في جبال منطقة بري.



و أوضح خلال خطاب ألقاه أثناء دورة تدريبية لوحدات الكوماندوز (دنب)، اليوم الاثنين، وفقا ىلوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الخوارج في جبال بونتلاند،معربا عن أمتنانه للحكومة الأمريكية، ومساندتها لحملة القصف ضد الخوارج.

و أعرب عن أمتنانه للولايات المتحدة بسبب الغارات الجوية في مناطق إقليم بري والتي قتلت العديد من أعضاء داعش، مشيرا إلى أنها دولة صديقة تقف بجانب الصومال في الأوقات المناسبة”.

يأتي تصريح الوزير في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة الغارة الجوية التي وقعت في محافظة بري وأسفرت عن مقتل العديد من العناصر.