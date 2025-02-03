الاستجابة لـ 360 شكوى بالشرقية خلال شهر يناير الماضي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للإستجابة ل 175 شكوى و185 طلب بإجمالي 360 شكوى وطلب خلال شهر يناير الماضى بنسبة 98% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 5 طلبات ، تمهيداً لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر يناير الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.