أحمد فريد يطرح كليبه الغنائي "عابر سبيل".. فيديو

طرح المطرب أحمد فريد، كليبه الغنائي الجديد "عابر سبيل" على "يوتيوب"ومنصات الموسيقى المختلفة أغنية "عابر سبيل" من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي، والكليب من إخراج أحمد علاء.

وتقول مطلع كلمات أغنية "عابر سبيل": "عابر سبيل وبرغم مشواره الطويل، عايش عشان يدي الأمل، ولحد ما يحين الأجل صابر، ومبيعرفش كلمة مستحيل.. مأمن إن ترتيب القدر أحلى، وإن الكنز في الرحلة، ومفيش ولا حاجة مستاهلة.. زعل وعتاب.. مأمن إن كل الناس يدوب أسباب، يروح باب تتفتح أبواب.. مصالح نفسه ومسامح ومش كداب".

يذكر أن، فريد قدم عدة أعمال غنائية ناجحة منها "بأمارة مين" و" نفس النهايات" و "عامل عظمة" وغيرها من الأغاني الأخرى.

https://youtu.be/-M3WkHGejlw?si=LuGFk0fjHu8IdYnP

Farid - Aaber Sabil (Official Music Video) | فريد - عابر سبيل