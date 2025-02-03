وزير الخارجية السوداني: نقدر عاليا الدعم العربي للقيادة والقوات المسلحة لتحقيق النصر

أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، أن الحكومة السودانية تقدر بشكل كامل الدعم العربي للقيادة والحكومة والقوات المسلحة السودانية لتحقيق النصر الحاسم على ميليشا الدعم السريع المتمردة وتحرير كامل تراب السودان.



وقال الشريف- في تصريح، اليوم /الاثنين/، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمقر الأمانة العامة- إن اللقاء مع الأمين العام كان في غاية الأهمية والصراحة والوضوح، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الوضع في السودان، وجرى إطلاع الأمين العام للجامعة العربية على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية مدعومة بكل الشعب في المعارك التي تخوضها ضد الميليشيات بهدف تحرير البلاد.

ووصف الوزير السوداني، المعركة التي يخوضها الجيش السوداني ب، "معركة الكرامة".. متابعا: "نحن الآن على وشك استعادة الوطن من الفئة الباغية التي حاولت أن تدمر هذا الوطن الذي لعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات العربية".

وأعرب الشريف، عن شكره للجامعة العربية على مواقفها المؤيدة للشعب السوداني وللحكومة والقيادة السودانية في هذه المعارك الكبيرة.

كما أعرب عن تفاؤله بتحقيق النصر الكامل والحاسم على ميليشيا الدعم السريع المتمردة خلال القريب العاجل.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في السودان وعودة السودانيين إلى ديارهم ستبدأ مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب، ولكن خلال الوقت الراهن نحن الآن نركز حول تحقيق النصر النهائي، وبعد ذلك سيتم بحث كافة القضايا السياسية من خلال القوى السياسية الموجودة على الساحة السودانية.

واستطرد قائلا: "تناولنا بالبحث الاجتماعات القادمة التي ستستضيفها جامعة الدول العربية والتي ستركز على القضية الفلسطينية.. مضيفا أن السودان سيظل داعما ويقف مع الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية حتى يتم تسوية تلك القضية، بما يضمن فرض السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأبرز أهمية القضية الفلسطينية وضرورة أن تكون هذه القضية هي محور الجهود العربية خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة بذل الجهود بما يضمن التوصل لحل عادل وشامل لتلك القضية.

