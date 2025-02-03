المشدد 7 سنوات لشخصين في حيازة الهيروين وسلاح ناري بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في المطرية .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين احرزوا بقصد الاتجار الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري كونه غير مصرح له بحيازته أو إحرازه.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات ٤٠لفافة بداخلها مسحوق بيج للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه كيلوا من الهيروين المخدر.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري فرد الخرطوش صناعة محلية كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقات صالحة وتستخدم على ذات السلاح الناري.

وكان قسم شرطة المطرية القي القبض علي المتهمين أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه بهما وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي وهاتفين محمول وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.