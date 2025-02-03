محمود حميدة: الفن أشرس من قنبلة هيروشيما ونجازاكي

حل الفنان القدير محمود حميدة ضيفا ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاعة الرئيسية في لقاء خاص حول العلاقة بين الفن والمجتمع، حيث أدار الحوار الشاعر إبراهيم داود، وسط حضور جماهيري كثيف.

وقال محمود حميدة في بداية اللقاء: “أنا شخص أحب التمثيل منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وكان هدفي حينها تسلية الناس، لكن هذا المفهوم تغير مع مرور الوقت، ولكي أتمكن من إمتاع الجمهور، قررت التعرف على كبار العقول، وكان أول باب فُتح أمامي هو الكتاب، فكنت كلما قرأت كتابًا، أتخيل ملامح وصوت مؤلفه”.

وأضاف: “كنت دائم الانشغال بالتعرف على العقول التي تحرك فكر المجتمع، وهم الكتاب والمفكرون، وعندما أقرأ لهم، أتمكن من الاقتراب من عقول الناس بشكل أعمق، وذات مرة، سألني المفكر الدكتور على حرب: لماذا تهتم بقراءة كتب الفكر؟ فأجبته: لكي أعرف كيف أسليك، لأن الممثل، لكي يسلي الجمهور، يجب أن يفهمهم جيدًا”.

وتابع حميدة: “الفن قوى مسالمة، لأنها تسلب المتلقي كاملا، وهذا منتهى الشراسة، الفن أشرس من قنبلة هيروشيما ونجازاكي، ونحن نقول قوى ناعمة”.

محمود حميدة في السباق الرمضاني 2025

يخوض الفنان محمود حميدة السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “ولاد الشمس” مع كل من، أحمد مالك، طه دسوقي،محمود حميدة، معتز هشام، العمل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج شادي عبدالسلام، ويقدم حميدة شخصية صاحب ملجأ يتعامل مع الأيتام بصرامة، ويشرف في الملجأ على أحمد مالك وطه دسوقي، اللذين ينجرفان إلى عالم السرقة والبلطجة، بينما يسعى هو لإنقاذهما.