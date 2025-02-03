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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق سلسلة قوافل بيطرية مجانية للماشية والدواجن بأسوان

القوافل البيطرية
القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية
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تستعد نقابة الأطباء البيطريين لإطلاق سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية والدواجن خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وداخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية 

جاء ذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 203 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

توفير أوجه الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهر عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان بأنه فى ظل التنسيق المتواصل والمستمر مع محافظ أسوان من أجل توفير أوجه الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وتواكباً مع إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة بتنمية المجتمع والحفاظ على مقدراته ، ولاسيما بمحافظات الصعيد .

ولفتت الى أن تنظيم هذه القوافل يأتى من منطلق الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان حيث تشمل توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية لعلاج الحيوانات والدواجن ، مع تدريب الأطباء البيطريين على الأجهزة الحديثة مثل جهاز السونار للكشف على الحيوانات ، وكذا توعية وإرشاد أصحاب الحيوانات والدواجن على التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية .

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