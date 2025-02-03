الجونة يواجه تيم إف سي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر

يستضيف الجونة فريق تيم إف سي في الثانية والنصف عصر اليوم بملعب خالد بشارة في المباراة المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويسعى علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة الي السيطرة على مجريات المباراة وتسديد اهداف في مرمى منافسه والوصول إلى الدور ربع النهائي بكأس مصر

ويدير اللقاء محمود بسيوني حكما ،ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد فاروق بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

تلقى الجونة مؤخرا هزيمة من فريق حرس الحدود بهدف دون رد المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".