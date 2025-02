جامعة حلوان: مجمع الفنون والثقافة منصة علمية وثقافية رائدة لمناقشة رسائل الدكتوراه

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، حدثاً علمياً بارزاً تمثل في مناقشة رسالة دكتوراه متميزة، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحظى بها المجمع كمنصة علمية وثقافية رائدة، وذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأكد الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن المجمع أصبح الوجهة المفضلة لنخبة الباحثين لمناقشة رسائلهم العلمية، مشيراً إلى أن المجمع يتمتع بتجهيزات تقنية متطورة وقاعات مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية.

وأضاف: "نفخر بأن مجمع الفنون والثقافة أصبح صرحاً علمياً وثقافياً يليق بمكانة جامعة حلوان، حيث نستقبل باستمرار مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يؤكد ثقة المجتمع الأكاديمي في إمكانياتنا وتجهيزاتنا المتميزة."

وقد ناقش الباحث محمد أنور محمد السيد تركي رسالته للدكتوراه تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحسين الآداء المالي - دراسة تطبيقية" (The role of digital transformation in improving financial performance: An applied study)، أمام لجنة علمية رفيعة المستوى ضمت إلى جانب محافظ القاهرة كلاً من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان، والدكتور محمود مجدي بربري.

وتناولت الرسالة موضوعاً يواكب التطورات العالمية المعاصرة في مجال التحول الرقمي، حيث قدم الباحث دراسة تطبيقية معمقة تستهدف تحليل وتقييم دور التحول الرقمي في تحسين الأداء المالي، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة وتطوير الأداء المؤسسي.

ويأتي هذا الحدث العلمي المتميز ليؤكد حرص جامعة حلوان على توفير بيئة أكاديمية داعمة للبحث العلمي، كما يبرز الدور الحيوي لمجمع الفنون والثقافة في خدمة المجتمع الأكاديمي وتعزيز مسيرة البحث العلمي في مصر.